Візит на Донбас стане першим закордонним візитом нового голови ОБСЄ Рау
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Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау свій перший візит здійснить до України.
Про це він заявив під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"Я вважаю затяжні конфлікти найбільш небезпечними. Один з них – це конфлікт в та навколо України. І на підтвердження цього я збираюсь здійснити свій перший візит на посаді чинного голови ОБСЄ до України", - сказав Рау.
За його словами, під час цього візиту він також здійснить поїздку на схід України, "щоб побачити на власні очі ситуацію на місцях".
Рау зазначив, що для Польського головування особливо важливим є те, в яких умовах живе цивільне населення у вражених конфліктами районах. Це питання буде також у фокусі його поїздки до України.