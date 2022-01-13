Захід відкинув вимогу РФ щодо неможливості членства України та Грузії в НАТО: В МЗС РФ назвали це лукавством
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Москва вважає лукавою та дволикою позицію Заходу на вимогу Росії до НАТО не приймати Україну та Грузію.
Про це заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков в інтерв'ю RTVI, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням росЗМІ.
"Лукавство та двуликість наших західних колег у цьому питанні проявляється максимально. Нікому із західного табору просто на думку не спадає, що у когось є власні інтереси безпеки. Все в натовському колі замкнулося на інтереси саме цього альянсу", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше посол США в Грузії Келлі Дегнан заявила, що Сполучені Штати не підуть на поступки в питаннях європейської безпеки, і Росія не зможе впливати на суверенні рішення Грузії та України.