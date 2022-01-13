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Захід відкинув вимогу РФ щодо неможливості членства України та Грузії в НАТО: В МЗС РФ назвали це лукавством

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Захід відкинув вимогу РФ щодо неможливості членства України та Грузії в НАТО: В МЗС РФ назвали це лукавством
Москва вважає лукавою та дволикою позицію Заходу на вимогу Росії до НАТО не приймати Україну та Грузію.

Про це заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков в інтерв'ю RTVI, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням росЗМІ.

"Лукавство та двуликість наших західних колег у цьому питанні проявляється максимально. Нікому із західного табору просто на думку не спадає, що у когось є власні інтереси безпеки. Все в натовському колі замкнулося на інтереси саме цього альянсу", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше посол США в Грузії Келлі Дегнан заявила, що Сполучені Штати не підуть на поступки в питаннях європейської безпеки, і Росія не зможе впливати на суверенні рішення Грузії та України.

Також читайте: Україні та Грузії треба певний час, щоб увійти до НАТО, – заступниця держсекретаря США Шерман

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Агамемнон
    Всем плевать на хотелки свинособачего недорейха...
  • Антон Гордиенко 2aa50432
    Лаврову в голову не приходит, что ежели бы россия сидела на жопе ровно и нос свой не совала на территорию других суверенных держав, то никто бы в нато и не просился. "Дебил ***" (с)
  • Bad Robot
    Украина была нейтральной страной. Рф имела свою военно-морскую базу на территории Украины .. Но московским фашистам-оккупантам все мало ...
    После озвучивания имперских амбиций москвой ... теперь в НАТО уже хотят и Швеция, и Финляндия ..
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