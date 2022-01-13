Захід відкинув вимогу РФ щодо неможливості членства України та Грузії в НАТО: В МЗС РФ назвали це лукавством

Москва вважає лукавою та дволикою позицію Заходу на вимогу Росії до НАТО не приймати Україну та Грузію.

Про це заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков в інтерв'ю RTVI, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням росЗМІ.

"Лукавство та двуликість наших західних колег у цьому питанні проявляється максимально. Нікому із західного табору просто на думку не спадає, що у когось є власні інтереси безпеки. Все в натовському колі замкнулося на інтереси саме цього альянсу", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше посол США в Грузії Келлі Дегнан заявила, що Сполучені Штати не підуть на поступки в питаннях європейської безпеки, і Росія не зможе впливати на суверенні рішення Грузії та України.

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