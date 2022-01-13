Телеканал "К2" отримав попередження через програму, де окупований Крим назвали "російським"

В одній із передач телеканалу "К2" поширювалося твердження про належність окупованого Криму Російській Федерації, що є пропагандистським наративом країни-агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

25 вересня 2021 року телеканал транслював у запису передачу "Дачна відповідь" виробництва 2016 року російської компанії ООО "Телецех".

У ній прозвучало висловлювання про те, що Автономна Республіка Крим є частиною Російської Федерації. Зокрема, ведучий Андрій Довгопол сказав: "Самая еффектная в новой гостиной – вот эта стена. Ажурные панели сделаны из МДФ методом лазерной резки по эскизам автора проекта Наталии С. Подобные решетки можно встретить и в старинных арабских или турецких дворцах, в том числе и в России, например, в Бахчисарайском дворце в Крыму".

Генеральний директор компанії Шарко у своєму поясненні, наданому з матеріалами для перевірки, зауважив, що мовник адаптував цю передачу і озвучив її українською мовою з модерацією змісту висловлювань ведучого. Наданий запис передачі підтвердив, що така редакційна модерація контенту була зроблена.

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Факт трансляції російського оригінального варіанта передачі, який мав місце 25 вересня, він пояснив технічними проблемами і випадковістю, що не залежали від працівників ТОВ "Телеканал "К2".

"Національна рада звернула увагу на те, що питання нібито територіальної приналежності АРК і м. Севастополя до Російської Федерації є питанням інформаційної безпеки України і її національних інтересів в інформаційній сфері. Тому поширення подібного контенту потребувало посиленої уваги керівництва компанії. Питання технічного забезпечення формування програми передач телеканалу і його програмно-ефірного забезпечення цілковито належить до повноважень і обов’язків мовника. І належного редакційного і технічного контролю працівниками телеканалу все таки не було забезпечено", - йдеться в повідомленні.

Нацрада визнала порушення ТОВ "Телеканал "К2" пунктів а), в) частини першої статті 59 Закону України "Про телебачення і радіомовлення". Ліцензіата зобов’язано із дня набрання чинності рішенням Національної ради привести свою діяльність у відповідність до цієї норми Закону.

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