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Суддя Майдану Кицюк не прийшов на розгляд апеляції: кажуть, відпочиває за кордоном, - адвокат Маселко

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Суддя Майдану Кицюк не прийшов на розгляд апеляції: кажуть, відпочиває за кордоном, - адвокат Маселко
Сьогодні Київський апеляційний суд мав розглянути мою апеляційну скаргу на виправдувальний вирок судді Печерського суду Віктора Кицюка.

Про це повідомив адвокат, член правління Фундації DEJURE Роман Маселко, передає Цензор.НЕТ.

"Однак Кицюк не прийшов. Просив відкласти. Кажуть відпочиває за кордоном. Я ж приїхав вночі зі Львова, щоб взяти участь у засіданні ... Ну але обвинуваченому Кицюку можна не приходити. Тому відклали засідання на 27.01", - розповів він.

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"Нагадаю Кицюка звинуватили у тому, що він на підставі сфальшованих документів виносив завідомо неправосудні рішення щодо учасників поїздки до Межигіря Януковича. Наприклад, Черкасенка позбавив прав на підставі рапорту, який навіть даішником не був підписаний. Просто папірець. Але суддя Щебуняєва у турборежимі виправдала Кицюка. Тепер її рішення має переглянути апеляція", - додав Маселко.

Суддя Майдану Кицюк не прийшов на розгляд апеляції: кажуть, відпочиває за кордоном, - адвокат Маселко 01

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Olexa Pluzh
    портянкін лайносуд
  • Muron
    Просто Кицюк доїдає дешеву скумбрію
  • Ан Мур
    Суддя Бортницька пройшла крізь оці суди успішно. Свого Маселка на неї не виявилось. А от Кицюку - не пофартило. Може, і він пройде - але ж наскільки дорожче йому цей прохід обійдеться...
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