Податкова служба позивається до Шабуніна через суд Вовка, який активіст вимагав закрити

Державна податкова служба намагається стягнути з голови правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна понад 200 тис. грн.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Окружного адміністративного суду Києва, до якого надійшов позов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Суд просять, зокрема, прийняти рішення на користь Головного управління ДПС у м.Києві, яким стягнути з Шабуніна Віталія Вікторовича кошти платника податків з рахунків у банках, що обслуговують такого платника на суму податкового боргу у розмірі 227 437, 92 грн", - йдеться у повідомленні.

Зараз суд вирішує, чи відкривати за цим адміністративним позовом провадження.

Читайте: Сьогодні рівно 9 місяців з подачі "невідкладного" законопроєкту Зеленського про ліквідацію ОАСК, - Жернаков