МЗС Німеччини підтримує "драконівські" санкції проти Росії, - євродепутатка фон Крамон

Російська Федерація власноруч створила кризу у Європі та шантажує Захід погрозами нападу на Україну. Європа не збирається з цим погоджуватися, а у Німеччині існує велика підтримка України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ", про це заявила депутатка Європейського парламенту від ФРН Віола фон Крамон під час онлайн дискусії Київського безпекового форуму.

"Росія створила цю кризу, вона її згенерувала і тепер вона нас шантажує тим, що нападе на Україну. Вона шантажує і країни Альянсу та інші сторони", - зазначила депутатка.

За її словами, Захід сам визначає порядок денний і не погодиться на шантаж Росії.

Так, додала фон Крамон, у Німеччині існує підтримка України.

"Є комітет з питань оборони в Бундестазі. Це і ліберали, і вільні демократи, які підтримують Україну надзвичайно сильно і потужно. І вони віддані цій підтримці не лише зброєю, але й санкціями щодо Росії. І наш міністр закордонних справ дійсно підтримує пропозиції Сполучених Штатів, і драконівські санкції у тому числі", - пояснила евродепутатка.

Щодо "Північного потоку-2", політик зазначила, що попередній уряд ФРН ухвалював певні рішення, які зараз важко змінити.

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