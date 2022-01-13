Коломойський хотів придбати електростанцію зі знижкою. І намагався досягти цього в незаконні способи, - канадський інвестор

Майкл Юркович, глава канадської компанії TIU Canada, вимушеної демонтувати власну СЕС у Нікополі через конфлікт із заводом Ігоря Коломойського, звинуватив олігарха у здирництві та пропозиції придбати станцію зі знижкою.

Про це він заявив в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".

"Ми одного разу зустрічалися, і він (Коломойський, – прим.) пропонував купити станцію; потім між нами була суперечка, і, наскільки мені відомо, тепер він може робити те, що хоче", - заявив Юркович.

Він додав, що олігарх, відключивши перед цим електростанцію, намагався купити її зі знижкою.

"Ми обоє ставилися один до одного порівняно з повагою. І кожен з нас мав свої цілі. Він хотів придбати електростанцію зі знижкою. І намагався досягти цього в незаконні способи", - заявив глава TIU Canada.



Він заявив, що компанія передала докази вимагання компетентним органам у Канаді та США.

У грудні Канадська компанія TIU демонтувала свою сонячну електростанцію в Нікополі через конфлікт із Нікопольським феросплавним заводом Ігоря Коломойського.

СЕС канадського інвестора два роки тому їх від'єднали від заводських електромереж, пославшись на необхідність ремонту.

Канадський інвестор у сонячну енергетику нагадав, що президент України Володимир Зеленський давав TIU персональні гарантії, вітаючи їхню роботу на інвестиційній конференції в Оттаві.