Війська РФ двічі відкривали вогонь на Донбасі від початку доби, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби двічі відкривали вогонь по позиціям українських захисників. Втрат немає.

Автор: Богдан Русінко