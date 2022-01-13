Відновлення авіарейсів із Алмати до України очікується найближчим часом, - МЗС

МЗС України продовжує надавати консульську допомогу українцям в Казахстані, зокрема в транспортних питаннях.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Міжнародний аеропорт Алмати відновив обслуговування цивільних повітряних суден. Вже відбулися рейси до Нур-Султана та Бішкека. Найближчим часом очікується оприлюднення графіку відновлення міжнародних рейсів, зокрема до України. За домовленістю із українським посольством авіакомпанія Air Astana здійснює для громадян України безкоштовне перебронювання квитків на нові авіарейси із Нур-Султана або Алмати. Дипломати та авіаперевізник працюють над якнайшвидшим відновленням рейсів Алмати – Київ. Наше посольство забезпечує зустріч громадян, які залізничним шляхом прибувають до Нур-Султана для подальшого вильоту до України, допомагає їм із тимчасовим місцем проживання і посадкою на рейси", - розповів він.

Речник МЗС зазначив, що дипломати також звернувся до компетентних органів Казахстану задля видачі виїзних віз українцям, які у зв’язку із подіями в казахстані перевищили 90-денний термін безвізового перебування в країні.

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