Український супутник "Січ-2-30" запустили у космос в США

У США запустили на орбіту український космічний апарат "Січ-2-30" ("Січ-2-1").

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Запуск супутника "Січ-2-30" здійснили зі стартового комплексу SLC-40 на базі ВПС США на мисі Канаверал", - йдеться у повідомленні.

Запуск відбувся за допомогою ракети-носія Falcon9 компанії SpaceX.

Супутник "Січ-2-30" виготовлений КБ "Південне" (місто Дніпро) для моніторингу використання земель, рослинності, лісових і водних ресурсів, ліквідації наслідків стихійних лих. Окрім того, за допомогою супутника можна буде отримувати дані про створення інженерних споруд, переміщення військової техніки та кораблів.

Супутник має стати першим за останні 10 років вітчизняним апаратом дистанційного зондування Землі. Спочатку він розроблявся під назвою "Січ-2-1", потім він був перейменований у "Січ-2-30", оскільки його планували запустити до 30-річчя незалежності України. Маса супутника – 180 кг.

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Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України повідомило, що це перший за останні 10 років запуск українського супутника дистанційного зондування Землі.

"Запуск супутника "Січ-2-1" ("Січ-2-30") є першим кроком до створення орбітального угруповання супутників дистанційного зондування Землі, яке заплановано завершити у 2025 році. Використання супутника дасть змогу вирішувати багато актуальних завдань соціально-економічного, екологічного, інформаційного, наукового та освітнього характеру, а також забезпечити реалізацію інтересів України у сфері національної безпеки та оборони", - йдеться в повідомленні.

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