Глава МЗС Німеччини Бербок перед візитом до РФ відвідає Київ, - Ніколенко

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 17 січня відвідає Україну на запрошення глави українського МЗС Дмитра Кулеби.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Ключовими темами її зустрічей стануть подальша консолідація підтримки України з боку Німеччини на тлі агресивних дій Росії, активізація мирного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, відновлення діяльності Нормандського формату, протидія загрозам у сфері енергетичної безпеки, обговорення кроків щодо зміцнення двостороннього співробітництва.

"Дуже важливо, що Анналена Бербок прилетить спочатку саме до Києва, щоб узгодити єдину потужну переговорну позицію щодо РФ, напередодні її візиту до Москви 18 січня", - повідомив речник МЗС України.

Раніше офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що Анналена Бербок зустрінеться з Сергієм Лавровим в рамках візиту до Москви.

Головною темою переговорів стане пропозиція Росії про "гарантії безпеки" в Європі.

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