З нетерпінням чекаємо перших фото, зроблених новим українським супутником, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський привітав запуск першого за останні 10 років українського супутника.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у президентському твіттері.
"Вперше за 10 років у космос відправлено український супутник "Січ-2-30", який виготовили у Дніпрі в межах Національної космічної програми. Доправила апарат ракета від SpaceX
З нетерпінням чекаємо перших фото, зроблених новим українським супутником", - підкреслив Зеленський.