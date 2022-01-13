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З нетерпінням чекаємо перших фото, зроблених новим українським супутником, - Зеленський

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З нетерпінням чекаємо перших фото, зроблених новим українським супутником, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський привітав запуск першого за останні 10 років українського супутника.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у президентському твіттері. 

"Вперше за 10 років у космос відправлено український супутник "Січ-2-30", який виготовили у Дніпрі в межах Національної космічної програми. Доправила апарат ракета від SpaceX

З нетерпінням чекаємо перших фото, зроблених новим українським супутником", - підкреслив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український супутник "Січ-2-30" запустили у космос в США

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Kucher
    Пів-шостий до цієї програми ніяк не доторкнувся.
    Але зараз в черговий раз виліз.
    Гидко.
  • Maxim Ak-Murza
    Жалко, шо тебя вместе с Дерьмаком к этому спутнику не привязали, дерьмо зеленое.
  • vadym sestritsyn
    Противно на эту рожу смотреть!
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