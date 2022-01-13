Новини

Затриманий у Києві "заступник міністра інформації ДНР" Пряхін втік на окуповану територію

25 099133
Затриманий у Києві "заступник міністра інформації ДНР" Пряхін втік на окуповану територію
Адвокат Володимира Пряхіна твердить, що він поїхав, бо у нього там "хвора мати". Запобіжного заходу у Пряхіна не було.

Про це повідомила Медійна ініціатива за права людини, інформує Цензор.НЕТ.

Засідання Шевченківського райсуду у справі Пряхіна відбулося 12 січня. Обвинувачуваний на нього не з’явився. Його адвокатка Світлана Новицька пояснила, що він зараз перебуває на окупованій території, бо в нього "хвора матір".

"Він поїхав, тому що там померла тітка, померла його перша дружина, а діти поїхали на заробітки до іншої країни. Подзвонили сусіди, сказали, що його мати хвора. Він поїхав її забрати, але вона відмовилася їхати", - зазначила в суді захисниця Пряхіна.

Жодних підтверджень цьому вона не надала.

Наступне засідання суду призначили на 18 березня.

Читайте: Командира спецпідрозділу бойовиків, який охороняв "кураторів" та техніку з РФ, посадили на 8 років. ФОТО

"Але як так сталося, що після затримання Пряхін залишився без запобіжного заходу, невідомо. Жодної ухвали про обрання чи відмову в обранні запобіжного заходу Пряхіну в реєстрі знайти не вдалося", - йдеться у повідомленні Медійної ініціативи за права людини.

Пряхіна було затримано в лютому 2021 року. За даними СБУ, з 2014 до 2016 рр. він обіймав посаду "заступника міністра інформації" у терористичному угрупованні "ДНР". А потім переїхав до Києва, де, за даними слідства, працював політтехнологом та піарником проросійських громадсько-політичних структур.

Дивіться: Окупанти показали затриману на Донбасі вчительку Шило: назвали "коригувальницею". ВIДЕО

Автор: Ольга Лузан

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Зеленський випустив - свої же люді.
  • Mr Vice President
    Последнее время Зеленые делают все для поддержки ваты, отпускают террористов, прессуют оппозиционеров казахстана, борятся с патриотами Украины
  • jklpqrs
    Тебе утюг прищемил мозжечок? Тогда шли боевые действия. Кстати, ты бы тоже мог помочь нашим войскам. Своим участием. Но ты предпочел туда не идти. Там стреляют, а ты предпочитаешь отстреливаться на форумах. Здесь же он просто убежал. Ему никаких претензий не предъявляли, даже не задержали. Уехал человек к больной маме. Понять и простить. Да, зебоб?
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини