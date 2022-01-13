Затриманий у Києві "заступник міністра інформації ДНР" Пряхін втік на окуповану територію
Про це повідомила Медійна ініціатива за права людини, інформує Цензор.НЕТ.
Засідання Шевченківського райсуду у справі Пряхіна відбулося 12 січня. Обвинувачуваний на нього не з’явився. Його адвокатка Світлана Новицька пояснила, що він зараз перебуває на окупованій території, бо в нього "хвора матір".
"Він поїхав, тому що там померла тітка, померла його перша дружина, а діти поїхали на заробітки до іншої країни. Подзвонили сусіди, сказали, що його мати хвора. Він поїхав її забрати, але вона відмовилася їхати", - зазначила в суді захисниця Пряхіна.
Жодних підтверджень цьому вона не надала.
Наступне засідання суду призначили на 18 березня.
"Але як так сталося, що після затримання Пряхін залишився без запобіжного заходу, невідомо. Жодної ухвали про обрання чи відмову в обранні запобіжного заходу Пряхіну в реєстрі знайти не вдалося", - йдеться у повідомленні Медійної ініціативи за права людини.
Пряхіна було затримано в лютому 2021 року. За даними СБУ, з 2014 до 2016 рр. він обіймав посаду "заступника міністра інформації" у терористичному угрупованні "ДНР". А потім переїхав до Києва, де, за даними слідства, працював політтехнологом та піарником проросійських громадсько-політичних структур.