ДТП з 16-річним водієм у Харкові: суддя заявила самовідвід
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
Інформацію підтвердив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.
"Суддя Янцовська заявила про самовідвід. Зараз вирішується питання, хто розглядатиме справу", - зазначив Чубенко.
Підготовче засідання в цій справі має відбутися 19 січня.
Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.
ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".
Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.
28 жовтня суд заарештував 16-річного підлітка без права застави.