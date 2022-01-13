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У Миколаєві реконструювали радіологічний корпус обласного онкоцентру, - ОДА. ФОТО

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У Миколаївському обласному онкологічному центрі підходить до завершення реконструкція радіологічного корпусу, яку проводяться за програмою "Велике будівництво".

Про це повідомляє Миколаївська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

У Миколаєві реконструювали радіологічний корпус обласного онкоцентру, - ОДА 01

Оновили не лише саму будівлю, а й системи водопроводу, каналізації, опалення та вентиляції, влаштували силове електрообладнання, заземлення, електроосвітлення, пожежну сигналізацію.

"Жителі області зможуть отримувати високоякісну спеціалізовану медичну допомогу на сучасному рівні та в комфортних умовах перебування", — йдеться у повідомленні ОДА.

У Миколаєві реконструювали радіологічний корпус обласного онкоцентру, - ОДА 02

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У Миколаєві реконструювали радіологічний корпус обласного онкоцентру, - ОДА 03

Станом на зараз будівельники уже встановлюють медобладнання. Підрядна організація наводить останні штрихи з облаштування радіологічного корпусу, проводить ремонтні роботи в приміщеннях другої черги будівництва для встановлення апарату брахітерапії "SagiNova HDR" та завершує ремонт відділення УЗД у приміщеннях третьої черги.

У Миколаєві реконструювали радіологічний корпус обласного онкоцентру, - ОДА 04

Загальна вартість проєкту– більше 122 млн гривень.

Нагадаємо, що в межах програми "Велике будівництво" цього року планується розпочати реконструкцію 24 обласних багатопрофільних дитячих клінічних лікарень, 24 обласних лікарень для дорослих та 24 центрів реабілітації ветеранів.

Автор: Володимир Янченко

Топ коментарі

  • Олександр Запорізький
    Ти диви розходились ремонтувати/будувати лікарні, дороги, мости!
    Годі дискредитувати попередню владу!☝
  • Антип61
    Ой, а как же теперь антиваксеры будут рассказывать, что кроме как на ковид деньги ни на что больше не тратят?
  • Олег Беляков 1ee72182
    пандус сделали на "отстаньте". бортики - это зачем? люди которые идут ногами - будут об них спотыкаться.
    На фига пандус прилепили не сбоку, а по центру - обычным людям негде и зайти, через дупу.
    Цветы стоят на тумбочках. на ТУМБОЧКАХ. То есть для красивого снимка вытащили тумбочки из палат. На фига?
    вот у нас не могу без показухи.
    Что касается высера товарища Запорожского - информирую, что переоборудование больниц, строительство фельдшерских пунктов, были запланированы при Порохе.
    Нравится он мне или нет - люби Боже правду.
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