Другий загиблий 10 січня під Крутою Балкою - Віталій Петренко. ФОТО

Віталій Петренко підірвався на невідомому вибуховому пристрої разом Іллєю Супруном.

Про це повідомила у фейсбуці заступниця директора Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради Юлія Дмитрова, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули двоє військовослужбовців Об’єднаних сил. Це трапилось 10.01, м. Дніпро втратило двох захисників. Військовослужбовці 25-ї окремої Січеславської повітряно-десантної бригади, лейтенант Ілля Супрун 23 роки та старший солдат Петренко Віталій 51 рік", - йдеться у повідомленні.

Дмитрова зазначила, що Петренко та Ілля Супрун "сьогодні повертаються додому".

Про дату та час прощання стане відомо пізніше.

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