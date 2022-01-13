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Міноборони уклало контракт на ремонт флагмана ВМС "Гетьман Сагайдачний"

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Міноборони уклало контракт на ремонт флагмана ВМС "Гетьман Сагайдачний"
Дослідно-проєктний центр кораблебудування (ДПЦК) уклав з Міністерством оборони України державний контракт на проведення комплексу ремонтно-модернізаційних робіт на фрегаті "Гетьман Сагайдачний".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в пресслужбі Укроборонпрому.

Згідно з держконтрактом, роботи відбуватимуться в кілька етапів: від загальної оцінки технічного стану корабля до безпосередньо його ремонту та модернізації.

Для успішної реалізації проєкту центр кооперується з іншими українськими підприємствами – лідерами оборонно-промислового комплексу та суднобудування країни. Йдеться, зокрема, про Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря"-"Машпроєкт", Миколаївський суднобудівний завод", суднобудівно-судноремонтний завод "Нібулон" та інші підприємства.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Leshek
    Он был в ремонте в Черноморском ( Ильичевском ) СРЗ в 2017, я на греческом балкере в это-же время стоял там в ремонте, я внес свой посильный вклад выделив их боцману несколько литров белой краски( греки не обеднеют))) А Кузня на Рыбальском действительно выступало фирмой прокладкой между ЧСРЗ и МО , имея на этом неплохие деньги. Так что Петр Алексеевич копейчину срубил на этом. П.С. За клоуна не голосовал, но слова из песни не выкинешь.
  • Андрей Мудрый
    подождите, так его в течение почти 2 лет гетьман сывочолый ремонтировал недавно, на Кузне на Рыбальском! Тогда было потрачено 550 млн грн!!! И что, опять ремонт и модернизация?? пипец какой то
  • oleg1966
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