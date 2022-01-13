Міноборони уклало контракт на ремонт флагмана ВМС "Гетьман Сагайдачний"
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Дослідно-проєктний центр кораблебудування (ДПЦК) уклав з Міністерством оборони України державний контракт на проведення комплексу ремонтно-модернізаційних робіт на фрегаті "Гетьман Сагайдачний".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в пресслужбі Укроборонпрому.
Згідно з держконтрактом, роботи відбуватимуться в кілька етапів: від загальної оцінки технічного стану корабля до безпосередньо його ремонту та модернізації.
Для успішної реалізації проєкту центр кооперується з іншими українськими підприємствами – лідерами оборонно-промислового комплексу та суднобудування країни. Йдеться, зокрема, про Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря"-"Машпроєкт", Миколаївський суднобудівний завод", суднобудівно-судноремонтний завод "Нібулон" та інші підприємства.