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Головнокомандувач ЗСУ Залужний взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО. ФОТО

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13 січня головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО на рівні головнокомандувачів (начальників генеральних штабів) НАТО.

Про це Залужний повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО 01

"Під час свого виступу ознайомив учасників із поточною безпековою ситуацією навколо кордонів України, на тимчасово окупованих територіях та в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Акцентував на тому, що Росія не змирилась із європейським вибором українського народу і продовжує агресію проти нас та нарощує свою військову присутність навколо нашого кордону. Водночас запевнив, що Збройні Сили разом з усією українською нацією готові діяти за будь-яких сценаріїв розвитку ситуації.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО 02

Зосередив увагу на використанні державою-агресором інструментів гібридної війни, серед яких і газовий шантаж, і так звана міграційна криза, й інформаційна війна", - написав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ провів також двосторонню зустрічі з головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером, під час якої обговорив питання практичної реалізації Україною статусу партнера НАТО з розширеними можливостями.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО 03

Автор: Володимир Янченко

Топ коментарі

  • Салаутдин
    вот и ответ тов. Рябкову..
  • Leshek
    От пуканы рванут сейчас на росеюшке от этой новости. Так держать, Украина будет в НАТО, верю в это.
  • Старый зольдат
    - Бэрримор что это слышно за взрывы с стороны мокшанских болот что на Московии?
    - Пуканы рвутся сэр.
    - А что это за вой?
    - Им больно, сэр.
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