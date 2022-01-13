Головнокомандувач ЗСУ Залужний взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО. ФОТО

13 січня головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО на рівні головнокомандувачів (начальників генеральних штабів) НАТО.

Про це Залужний повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час свого виступу ознайомив учасників із поточною безпековою ситуацією навколо кордонів України, на тимчасово окупованих територіях та в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Акцентував на тому, що Росія не змирилась із європейським вибором українського народу і продовжує агресію проти нас та нарощує свою військову присутність навколо нашого кордону. Водночас запевнив, що Збройні Сили разом з усією українською нацією готові діяти за будь-яких сценаріїв розвитку ситуації.

Зосередив увагу на використанні державою-агресором інструментів гібридної війни, серед яких і газовий шантаж, і так звана міграційна криза, й інформаційна війна", - написав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ провів також двосторонню зустрічі з головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером, під час якої обговорив питання практичної реалізації Україною статусу партнера НАТО з розширеними можливостями.