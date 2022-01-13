Справа Радкевича: суд в Греції розглянув скаргу українського ветерана на видачу Литві

Ветерана Олександра Радкевича засуджено у Литві до 4 років ув’язнення за те, що молодим лейтенантом він брав участь у подіях у Вільнюсі в 1991 році.

Про це пише у колонці для УП правозахисниця Ольга Решетилова, повідомляє Цензор.НЕТ.

Апеляційний суд в Афінах розглянув скаргу Олександра Радкевича на рішення суду першої інстанції видати його Литві. Рішення буде оголошено 26 січня.

Радкевича було затримано за запитом Литви у вересні минулого року, коли він приїхав до Греції на відпочинок. Він є одним із 11 українців, які у 2019-му були засуджені у Литві у так званій "справі 13 січня". В межах цієї справи 67 громадян Росії, України та Білорусі отримали вироки за скоєння воєнних злочинів. Їх визнали винними через події 13 січня 1991 року, коли під час штурму телевежі у Вільнюсі загинуло 14 осіб, не менше 140 було важко поранено.

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Олександр Радкевич – колишній військовий, ветеран сучасної російсько-української війни, розпочинав службу молодим лейтенантом ще в радянський армії. На початку 1991 його направили у Вільнюс, де він був змушений брати участь у протистоянні з цивільним населенням.

"Олександр був водієм-механіком танку і брав участь лише у подіях біля Будинку друку, де не було загиблих. Все його завдання полягало в тому, щоб під’їхати танком до воріт. За це Вільнюським окружним судом Радкевич заочно засуджений до 4 років ув’язнення", - пише Решетілова.

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За словами правозахисниці, за 4 місяці ув’язнення родина Радкевича не отримала допомоги від держави. За законом, юридичну підтримку українців за кордоном можуть поплатти, лише якщо громадянину загрожує найвища міра покарання або якщо його переслідує держава-агресор.