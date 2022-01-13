Україну підтримали практично всі делегації, - Цимбалюк про засідання ОБСЄ

Засідання ОБСЄ у Відні 13 січня було "ще однією маленькою дипломатичною перемогою" – таку оцінку висловив постійний представник України в міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це передає кореспондент Радіо Свобода.

Він позитивно оцінив засідання ОБСЄ. За словами Цимбалюка, він намагався донести до усіх партнерів, що нині безпека України дорівнює безпеці всієї Європи.

Дипломат наголосив, що припинення російської агресії та окупації Криму і ОРДЛО "буде найкращою гарантією безпеки у Європі".

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"Україну підтримали практично всі делегації, які висловлювалися з питання неподільності безпеки. Ми чітко заявили, що для нас є неприйнятним повернення до якихось сфер впливу або нав’язування російського наративу з точки зору участі в безпекових організаціях, і Україна може вільно обирати свій шлях з точки зору безпекових союзів, чи безпекових планів", – сказав Цимбалюк.

Російські медіа раніше поширили заяву постійного представника Росії при ОБСЄ Олександра Лукашевича. Він заявив за підсумками зустрічі, що, якщо Москва не отримає "конструктивної відповіді" на свої вимоги, то муситиме вдатися до заходів для "усунення неприйнятних загроз національній безпеці". При цьому він не уточнив, про які конкретно заходи йдеться.

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Переговори у Відні 13 січня були спрямовані на послаблення напруженості через нарощування російських військ біля кордону з Україною, у той час, як Москва, Вашингтон і його європейські партнери шукають шлях, щоб уникнути серйозної безпекової кризи.

Зустріч є останнім за цей тиждень дипломатичним заходом, скликаним на тлі звинувачень Заходу в тому, що Москва накопичила танки, артилерію, близько 100 тисяч військових біля кордону з Україною і може готувати нове вторгнення.

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