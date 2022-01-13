Україна розпочинає системну співпрацю з американськими компаніями у сфері ОПК, - Міноборони
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Обговорювалися актуальні потреби Збройних Сил України, зокрема, щодо систем зв’язку, управління та автоматизації, аерокосмічних систем, систем ППО/ПРО, ракетного озброєння, спеціалізованих видів боєприпасів, рішень для військово-морських сил, технічної розвідки та РЕБ тощо.
"Ми запросили американських партнерів відвідати Україну, щоб ознайомитися з нашими виробничими майданчиками, які можуть в подальшому виконувати завдання з локалізації", — відзначив за підсумками зустрічі міністр оборони Резніков.
"Минулого року було внесено зміни до законодавства, які відкривають можливість приватизації підприємств ОПК. Це створює передумови для залучення інвестицій і модернізації українських виробництв. Що одночасно сприятиме кращому оснащенню нашої армії і розвитку економіки. Ми бачимо тут простір для партнерства з американськими корпораціями" — зазначив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Рябікін.