Столтенберг обговорив із Джонсоном ситуацію всередині та навколо України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном безпекову ситуацію в Європі, а також ситуацію всередині та навколо України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Столтенберг написав у твіттері.

"Поговорив з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, щоб обговорити безпеку в Європі та ситуацію всередині та навколо України. Ми єдині в НАТО, готові захищати один одного і готові знову зустрітися на Раді Росія-НАТО", - зазначив він.

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