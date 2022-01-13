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Столтенберг обговорив із Джонсоном ситуацію всередині та навколо України

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Столтенберг обговорив із Джонсоном ситуацію всередині та навколо України
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном безпекову ситуацію в Європі, а також ситуацію всередині та навколо України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  Столтенберг написав у твіттері.

"Поговорив з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, щоб обговорити безпеку в Європі та ситуацію всередині та навколо України. Ми єдині в НАТО, готові захищати один одного і готові знову зустрітися на Раді Росія-НАТО", - зазначив він.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Aleksandr Ermak
    а где зеленое папандопало???
  • Имярек
    Воно втомилось і відпочиває...
  • Ksenia VB
    Вже готуються жахнути по раіське санкціями
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