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Азербайджан скасував обмеження і відкрив небо для українців, - Кулеба

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Азербайджан скасував обмеження і відкрив небо для українців, - Кулеба
Азербайджан скасував обмеження і відкрив повітряні кордони для українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив у Твіттері.

"Додаткова свобода подорожей для громадян України: Азербайджан скасував обмеження, які діяли з березня 2020, і відкрив повітряні кордони для українців", - написав очільник МЗС.

Кулеба додав, що це "означає більше можливостей для подорожей, бізнесу та туризму".

Всі умови в’їзду до Азербайджану можна дізнатися на сайті Консульської служби України.

Також читайте: Завтра Зеленський зустрінеться із президентом Азербайджану Алієвим

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    С 2019 года мир приобрёл новую геополитическую конфигурацию - он делится на страны, где Зеленский уже опозорился, и куда ещё не доехал…
  • Мирон Левицький
    Дуже велике досягнення, цілий міністр звітує.
  • Владимир Сухов e5dee246
    Кулеба хоча б робить вигляд, що він працює. Інші міністри тільки на Путлера працюють.
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