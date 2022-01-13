Азербайджан скасував обмеження і відкрив небо для українців, - Кулеба
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Азербайджан скасував обмеження і відкрив повітряні кордони для українців.
Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив у Твіттері.
"Додаткова свобода подорожей для громадян України: Азербайджан скасував обмеження, які діяли з березня 2020, і відкрив повітряні кордони для українців", - написав очільник МЗС.
Кулеба додав, що це "означає більше можливостей для подорожей, бізнесу та туризму".
Всі умови в’їзду до Азербайджану можна дізнатися на сайті Консульської служби України.