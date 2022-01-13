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Прикордонники Харківщини отримали два нові французські гвинтокрили AIRBUS H125. ФОТО

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Два нові гвинтокрили AIRBUS H125, постачання яких відбувається в рамках угоди між урядами України та Франції, поповнили авіапарк Харківської окремої авіаційної ескадрильї Державної прикордонної служби України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Прикордонники Харківщини отримали два нові французські гвинтокрили AIRBUS H125 01

Перші вертольоти за українсько-французьким контрактом прикордонне відомство України прийняло на озброєння ще у січні 2020 року. Зазаначається, що на початку експлуатації прикордонники використовували ці машини для підготовки льотного та інженерно-технічного складу, а також для моніторингу державного кордону. Зараз Держприкордонслужба має власних сертифікованих фахівців, в тому числі інструкторів.

Прикордонники Харківщини отримали два нові французські гвинтокрили AIRBUS H125 02

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Прикордонники Харківщини отримали два нові французські гвинтокрили AIRBUS H125 03

На даний час Держприкордонслужба має вже 7 вертольотів Н125 французької компанії Airbus Helicopter, а загалом, має отримати 24 такі вертольоти.

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Super Gut
    Воююча армія отримала... 0 нових гвинтокрилів, а мусора вже півсотні дорогих французьких. Просто вайна ужє давно закончілась в галаве у аднаго дєбіла.
  • Назар Курта
    Блін, ну які гвинтокрили, хто ввів моду на це слово? Даний вид літального апарату називається - вертоліт згідно терміну, котрий використовують ЗСУ, або ГЕЛІКОПТЕР. Гвинтокрил - це літальний апарат іншог типу.
  • Antonio Stradivari ac63a98f
    Теперь в буковель на днюху никто не опоздает.
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