Остін підтвердив непохитну підтримку з боку США суверенітету України, - Резніков провів зустріч із американським колегою

Глава Пентагону Ллойд Остін провів переговори з міністром оборони України Олексієм Резніковим та обговорив із ним нарощування сил РФ поблизу російсько-українського кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у заяві Пентагону, поширеній у четвер.

"Міністр оборони Ллойд Остін провів розмову зі своїм українським колегою, міністром оборони Олексієм Резніковим, щоб обговорити з ним тривале і неспровоковане нарощування військових сил Росією біля України.

Остін підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України, включаючи постійні зусилля зі зміцнення спроможності українських сил шляхом надання оборонної допомоги. Лідери висловили підтримку дипломатичним зусиллям щодо деескалації напруженості та взяли на себе зобов’язання продовжити їхню тісну координацію", - наголошується у заяві.

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