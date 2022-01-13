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Зеленський обговорив із Джонсоном безпекову ситуацію навколо України

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Зеленський обговорив із Джонсоном безпекову ситуацію навколо України
Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Як інфорумє Цензор.НЕТ, про це йдеться у президентському твіттері.

"Провів плідну розмову з Борисом Джонсоном. Обговорили безпекову ситуацію навколо України. Обмінялися думками щодо можливих кроків з деескалації. Докладаємо спільних зусиль для досягнення миру. Ціную незмінну підтримку Великої Британії  суверенітету й територіальної цілісності України", - відзначається у повідомленні.

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Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Anton Grinblat 6ff29d36
    Я себе это представляю. "Hello, Boris! My name is Vova. I am the President of Ukraine. I am not a loh." Хотя, с другой стороны - не обосрался в очередной раз - и то хорошо..
  • василь лялик
    Джонсон що теж на буковелі?
  • Rino Onix
    Наверное Джонсону и за спутник сказал)))
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