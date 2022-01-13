Зеленський обговорив із Джонсоном безпекову ситуацію навколо України

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Як інфорумє Цензор.НЕТ, про це йдеться у президентському твіттері.

"Провів плідну розмову з Борисом Джонсоном. Обговорили безпекову ситуацію навколо України. Обмінялися думками щодо можливих кроків з деескалації. Докладаємо спільних зусиль для досягнення миру. Ціную незмінну підтримку Великої Британії суверенітету й територіальної цілісності України", - відзначається у повідомленні.

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