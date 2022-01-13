Із супутником "Січ-2-30" встановлено стійкий зв'язок, бортові системи працюють у штатному режимі, - Зеленський
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Національний центр управління та випробувань космічних засобів успішно провів перший сеанс зв'язку із супутником "Січ-2-30", який сьогодні було виведено на космічну орбіту.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі з апаратом встановлено стійкий зв'язок, усі його бортові системи працюють у штатному режимі. Дані, отримані завдяки "Січ-2-30", допомагатимуть у роботі українським аграріям, картографам, а також у сферах лісового та водного господарства, безпеки й оборони, моніторингу надзвичайних ситуацій і стихійних лих", - заявив Зеленський.
Президент наголосив, що успішна реалізація таких масштабних космічних проектів і надалі забезпечуватиме Україні гідне місце серед провідних космічних держав світу, а вітчизняна аерокосмічна галузь буде візитною карткою України.