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Із супутником "Січ-2-30" встановлено стійкий зв'язок, бортові системи працюють у штатному режимі, - Зеленський

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Із супутником "Січ-2-30" встановлено стійкий зв'язок, бортові системи працюють у штатному режимі, - Зеленський
Національний центр управління та випробувань космічних засобів успішно провів перший сеанс зв'язку із супутником "Січ-2-30", який сьогодні було виведено на космічну орбіту.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі з апаратом встановлено стійкий зв'язок, усі його бортові системи працюють у штатному режимі. Дані, отримані завдяки "Січ-2-30", допомагатимуть у роботі українським аграріям, картографам, а також у сферах лісового та водного господарства, безпеки й оборони, моніторингу надзвичайних ситуацій і стихійних лих", - заявив Зеленський.

Президент наголосив, що успішна реалізація таких масштабних космічних проектів і надалі забезпечуватиме Україні гідне місце серед провідних космічних держав світу, а вітчизняна аерокосмічна галузь буде візитною карткою України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український супутник "Січ-2-30" запустили у космос в США

Автор: Володимир Янченко

Топ коментарі

  • Павел Шульга
    ты связь с реальностью лучше установи, чучело зеленое
  • Scorpman Y
    мимит.. квартальний блазень винирнув з "муки" та почав нахвалятися супутником - до якого не має жодного відношення.
    Зараз це недорозуміння навроче та зі супутником лихо ще трапиться..
  • Voc Vox
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