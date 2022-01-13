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Професійна футбольна ліга Іспанії розмістила на своєму сайті зображення України без окупованого Криму. ФОТО

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Професійна футбольна ліга Іспанії розмістила на своєму сайті зображення України без окупованого Криму. ФОТО
Професійна футбольна ліга Іспанії "Ла-Ліга" розмістила на своєму сайті зображення України без окупованого Криму.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на посольство України у цій країні.

Помилка була допущена в розділі списку офіційних трансляторів турніру. Так, на представленій віртуальній карті контури України підсвічуються без тимчасово окупованого Росією півострова.

Професійна футбольна ліга Іспанії розмістила на своєму сайті зображення України без окупованого Криму 01

Повідомляється, що посол Сергій Погорельцев невідкладно звернувся до президента Професійної футбольної ліги Іспанії "Ла-Ліга" Хав’єра Тебас Медрано щодо негайного внесення коректив у відповідну карту, а також наголосив на необхідності дотримання Асоціацією Ла-Ліга політики невизнання зміни статусу Автономної Республіки Крим і санкційних обмежень щодо Російської Федерації.

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Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Антон Гордиенко 2aa50432
    Давайте в ответ изображать Испанию без Каталонии
  • BanderaVbyv Moscoviyu
    Трохи скурвились іспанці - так буває коли Ішпанія переповнена расєйськіми військовими пенсіонерами і гебістами які накрали грошей і пенсію проводять у теплій Іспанії
  • SS 640592fb
    Там іспанців скоро не залишиться. Там зброд з усього світу так і лізе: африка, росія особливо.
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