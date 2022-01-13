Головні новини 13 січня: Москва відмовилась говорити про відведення військ від України, сили ОДКБ залишають Казахстан

Росія не будет обговорювати із США відведення військ від українського кордону, ОДКБ виводить сили з Казахстану, з мису Канаверал запустили український супутник - головні новини 13 лютого.

Москва відмовилася "навіть обговорювати" відведення військ від України

"Я не думаю, що є необхідність пояснювати абсолютну неприйнятність таких вимог і, звичайно ж, ми їх навіть не обговорюватимемо", - каже міністр закордонних справ РФ Лавров.

ОДКБ виводить сили з Казахстану

Організація офіційно повідомила про "завершення операції" в цій країні та початок виведення військ. Чотири літаки з російськими десантниками вже повернулися на базу.

Секретарку Зеленського Левченко взяли на держслужбу за 2,5 роки від початку роботи

До того вона офіційно була працевлаштована в ТОВ "Квартал-95", - дійшли висновку журналісти-розслідувачі. Доступ до секретної інформації Левченко також отримала за 2,5 роки від початку роботи помічницею Зеленського.

Екснардепа Немировського затримали за підозрою в шахрайстві

Офіс генпрокурора повідомив про затримання екснардепа, якого підозрюють у заволодінні $17 тис. шляхом шахрайства. ЗМІ повідомляють, що це Андрій Немировський. Зараз він є позаштатним радником т.в.о. Голови Державної екологічної інспекції України.

Суд заарештував акції "Більшовика"

Причина - те, що його вартість під час приватизації могла бути занижена. Акції заарештовані в межах слідства, яке веде ДБР.

Вперше за 12 років вийти на протести готові менше 1/3 українців

Про це свідчить опитування КМІС. Ще торік не готових протестувати українців було 57%, зараз їх - 64%. Лише 2,4% респондентів заявили, що готові брати участь у страйках, 2,2% - у пікетуванні державних установ, 2,1% - брати участь у несанкціонованих мітингах і демонстраціях, 1,5% - голодувати, 1,2% - створювати незалежні від влади структури, 1% - захоплювати будівлі.

Український супутник запустили з мису Канаверал. Вперше за 10 років

Запуск відбувся за допомогою ракети-носія Falcon9 компанії SpaceX. Із супутником встановлено зв’язок, бортові системи працюють у штатному режимі.

Як відбувався запуск - можна побачити тут.