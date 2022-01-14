Переговори з РФ поки що не принесли значних результатів, – голова Військового комітету НАТО Бауер

Зустрічі представників західних країн та Росії, які відбулися цього тижня, поки що не принесли значних результатів для деескалації ситуації навколо України.

Про це заявив голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.

"Зустрічі, що відбулися протягом кількох останніх днів, поки не призвели до якихось серйозних змін у картині, яку показує розвідка. Скупчення військ, яке почалося навесні 2021 року, продовжилося восени і до цього часу, як і раніше, дуже непокоїть", – сказав Бауер.

Відповідаючи на запитання про найбільші загрози для НАТО, Бауер сказав, що зараз Альянс стурбований здебільшого небезпеками з боку Росії та тероризму.

За словами Бауера, стримування цих загроз має відбуватися шляхом переконання іншої сторони в тому, що наслідки агресії будуть гіршими для агресора, ніж для НАТО.

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"Це означає, що ми маємо бути сильними і водночас викликати довіру, – зазначив глава Військового комітету НАТО. – Це можливо тільки в тому випадку, якщо у вас є здатність і є війська, і інша сторона усвідомлюватиме, що ви використаєте свої сили належним чином".

Алдмірал додав, що володіння боєздатними військами, з одного боку, може бути засобом стримування, а з іншого – захистом у разі агресії.

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