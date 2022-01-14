Сенат США не ухвалив законопроєкт щодо санкцій проти "Північного потоку-2"
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Законопроєкт щодо запровадження санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2", автором якого є сенатор-республіканець Тед Круз, у четвер не набрав достатньої кількості голосів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це передає Укрінформ.
Документ підтримали 53 сенатори, 41 – проголосував "проти", тоді як для ухвалення потрібно 60 голосів. Такий результат був очікуваний, оскільки демократи в середу представили свій власний законопроєкт про санкції щодо трубопроводу, автором якого є сенатор Роберт Менендес.
Раніше сенатори домовилися, що демократи проголосують за санкції проти трубопроводу, натомість республіканці не блокуватимуть деякі кадрові призначення президента Джо Байдена, які потребують схвалення Конгресу.