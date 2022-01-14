Новини

Сенат США не ухвалив законопроєкт щодо санкцій проти "Північного потоку-2"

9 81033
Сенат США не ухвалив законопроєкт щодо санкцій проти "Північного потоку-2"
Законопроєкт щодо запровадження санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2", автором якого є сенатор-республіканець Тед Круз, у четвер не набрав достатньої кількості голосів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це передає Укрінформ.

Документ підтримали 53 сенатори, 41 – проголосував "проти", тоді як для ухвалення потрібно 60 голосів. Такий результат був очікуваний, оскільки демократи в середу представили свій власний законопроєкт про санкції щодо трубопроводу, автором якого є сенатор Роберт Менендес.

Раніше сенатори домовилися, що демократи проголосують за санкції проти трубопроводу, натомість республіканці не блокуватимуть деякі кадрові призначення президента Джо Байдена, які потребують схвалення Конгресу.

Також читайте: Ситуація довкола України вплине на запуск "Північного потоку-2", - Боррель

Автор: Роман Свиридович

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Maksym Kovalchuk
    Ти або на Українській мові пиши, або на кацапській без помилок. "З"делали - "С"делали, а то вигляда, що дебіл тут тільки ти.
  • Vlad V d93bc8c3
    Це означає, що більшість сенаторів підтримує Україну.
  • Bill Pecos
    Помните как вы все кричали тут за Байдена ? Ну как просветление наступает или любовь слепа ?
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини