Новини

Росія може придумати привід для вторгнення в Україну, включаючи диверсію та інформаційні операції, - Салліван

9 41843
Росія може придумати привід для вторгнення в Україну, включаючи диверсію та інформаційні операції, - Салліван
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван прокоментував ймовірність військового вторгнення Росії в Україну. Він вважає, що приводом для вторгнення РФ може стати спроба перевороту в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Саллівана під час брифінгу в Білому домі.

Джейк Салліван вважає, що Росія може придумати привід для вторгнення в Україну, включаючи диверсію та інформаційні операції.

"Наше розвідувальне співтовариство обробляє інформацію, що Росія проводить роботу, щоб сфабрикувати привід для вторгнення, включаючи саботаж та інформаційні операції, звинувативши Україну в підготовці нападу на російські сили на сході України. Ми бачили це в 2014 році", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США рішуче відреагують на спробу Росії розмістити сили у Латинській Америці, - Салліван

Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • oleg1966
    ЗЕбил не зря этот цирк с Порохом придумал А дальше догадывайтесь сами что может быть
  • Amber
    В ответ на требование паРаши к НАТО вернуться к границам 1997 года, НАТО потребовало, чтобы Россия вернулась к границам Московии 1706 года.
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Мордор нафантазує все що завгодно. Наприклад:
    1. Україна "знову" сама на себе "нападе", а РФ почне бомбити українські міста щоби Україну з Україною "помирити".
    2. Україна "нападе" на російських громадян на окупованих територіях.
    3. США "влаштують теракт" проти "Дамбаса" за допомогою хімічної збої, яку "бачили" ***** та Шойгуйло.
    4. Зеленориговське кодло так дістане громадян України, що вони зберуться та підуть на Банкову спитати - "чи не хоче Вова на палю"? А Вова з Оману заверещить - "ВВХ, ввєді вайска!"...
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини