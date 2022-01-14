Український тенісист Стаховський оголосив про завершення кар'єри

Український тенісист Сергій Стаховський оголосив про завершення професійної кар'єри. Вперше на професійному рівні Стаховський зіграв на турнірі в Києві в 2002 році у віці 16 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Федерацію тенісу України.

Стаховський тричі обігравав діючих тенісистів топ-10 світового рейтингу Роджера Федерера (ATP 3) на Вімблдоні-2013, Ернеста Гулбіса (АТР 10) на Вімблдоні-2014 і Стена Ваврінку (ATP 7) в Марселі-2015.

За свою кар'єру українець чотири рази ставав переможцем турнірів АТР в одиночному розряді і чотири рази вигравав турніри АТР в парному розряді. Також в активі українського тенісиста 7 перемог на турнірах ATP Challenger Tour в одиночному розряді і 10 титулів в парному. Згідно з даними сайту АТР, Стаховський зіграв 881 матч на турнірах усіх рівнів і здобув 449 перемог.

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В одиночному рейтингу АТР Стаховський піднімався на 31 сходинку (2010), а в парному розряді найвищий рейтинг - 33-е місце (2011). На тенісному корті українець заробив 5,5 млн доларів призових.

Сергій Стаховський з 2006 року провів 77 матчів в одиночному і парному розрядах за збірну України в Кубку Девіса. Є рекордсменом збірної за загальною кількістю перемог (47), кількістю перемог в одиночних матчах (32) і кількістю перемог у парних матчах (15). Також українець виступав за збірну рекордну кількість років (15) і взяв участь у найбільшій кількості зустрічей (32).

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