Секретна поліція НДР Штазі вела у 1970-х та 80-х роках записи про політика Шольца, який зараз став канцлером Німеччини

Секретна поліція Східної Німеччини вела записи про нинішнього канцлера ФРН Олафа Шольца, коли він був високопосадовцем молодіжного крила Соціал-демократичної партії Західної Німеччини в 1970-х і 80-х роках

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УНН, про це повідомив у четвер німецький таблоїд Bild.

Файли, отримані газетою, показали, що Штазі уважно стежила за його візитами у той час, коли він був заступником лідера "Молодих соціалістів", описуючи його як "досвідченого політичного професіонала, який має великий вплив на організацію".

Штазі зібрала величезну кількість інформації про громадян Східної Німеччини та впливових людей за кордоном як через своїх агентів, так і за допомогою інформаторів. Багато файлів було знищено до возз'єднання Німеччини в 1990 році, але деякі з них збереглися.

З 1978 по 1987 рік агенти зовнішньої розвідки НДР повідомляли щонайменше 19 разів про Шольця та його діяльність у молодіжній організації СДПН. Як повідомила Bild співробітниця архіву Штазі Даніела Мюнкель, в електронній базі спецслужби, де згадується Шольц, йдеться про роботу гамбурзького молодіжного відділення, конфлікти та течії в ньому.

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Деякі повідомлення Шольцу Штазі передавала до КДБ СРСР. Так, до Москви пішла підготовлена ​​в 1982 довідка "Оцінка Федерального конгресу молодих соціалістів", де згадувався Шольц. Ці документи у Німеччині не збереглися, але, як зазначає видання, могли зберегтися у Росії. Сама практика передачі таких відомостей була "не рідкістю", пояснила Мюнкель.

"В СРСР був великий інтерес до політичної ситуації та політичного розкладу у Федеративній Республіці - це стосувалося і молодих соціалістів", - додала вона.

Новину прокоментував і сам Шольц. "Зрозуміло, я знаю, що за мною вели стеження. Це не здорово, але вже так склалося", - заявив Шольц на пресконференції.

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