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Посольство США в Україні закликало не піддаватися на "невпинну дезінформацію" РФ

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Посольство США в Україні закликало не піддаватися на "невпинну дезінформацію" РФ
Посольство Сполучених Штатів в Україні закликало "не піддаватися на невпинну дезінформацію Москви".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні посольства США у твіттері.

"Нікого не має дивувати поширення Росією дезінформації про неприйняті зобов’язання, або навіть її підбурювання до чогось, що вона зможе використати як привід для подальшої дестабілізаційної діяльності. Ми закликаємо всіх не піддаватися на невпинну дезінформацію Москви", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готові до поширення Росією дезінформації щодо переговорів стосовно гарантій безпеки, - Псакі

Посольство США в Україні закликало не піддаватися на невпинну дезінформацію РФ 01

Топ коментарі

  • Микола Папізже
    То в кого не дурна. В нас 73% вважали,а деякі досі вважають,що з наркомана-уклоніста буде хороший головнокомандувач військ. І якщо вони вже розчарувалися в зе, то ідіотами бути не перестали.
  • Павел Северин bc9b18a5
    У кого голова не дурна, то й знає, що з рашки йде суцільна "деза".
  • Павел Северин bc9b18a5
    Так, у нас нажаль досі є ті, що не бачуть очевидного.
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