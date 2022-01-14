У США назвали "хвастощами" заяви Москви щодо перекидання військ РФ на Кубу та у Венесуелу і пообіцяли відповісти у разі чого
З такою заявою виступив у четвер в Білому домі радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Я не даватиму відповідь на хвастощі в публічних коментарях, і про що не йшлося під час обговорень у форматі Діалогу зі стратегічної стабільності", - зауважив Салліван на прохання відреагувати на заяву російської сторони щодо можливого розміщення російських сил на Кубі та у Венесуелі.
"Якщо Росія рухатиметься в цьому напрямку, ми з цим впораємося рішучим чином", - підкреслив радник президента Байдена.
Як повідомлялося, у четвер глава російської делегації у форматі Діалогу зі стратегічної стабільності США-РФ, заступник глави російського МЗС Сергій Рябков заявив, що не виключає розміщення російських сил на Кубі та в Венесуелі. Його заява пролунала як погроза для американської сторони, причому було підкреслено, що все залежить від колег у США.