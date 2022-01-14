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"Бійтеся і чекайте гіршого": вночі хакери атакували урядові сайти

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"Бійтеся і чекайте гіршого": вночі хакери атакували урядові сайти
В Україні в ніч з 13 на 14 січня 2022 року вночі відбулася глобальна хакерська атака на сайти уряду.

Офіційна інформація з'явилася на фейсбук-сторінці Міністерства освіти і науки, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з глобальною атакою в ніч з 13 на 14 січня 2022 року офіційний сайт Міністерства освіти і науки тимчасово не працює", - йдеться в повідомленні.

Не працюють також сайти Міністерства закордонних справ, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Кабінету Міністрів.

На стартовій сторінці МЗС є оголошення, написане трьома мовами: українською, російською та польською.

"Українець! Усі ваші особисті дані були завантажені в загальну мережу. Всі дані на комп'ютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення та майбутнє. За Волинь, за ОУН УПА, за Галичину, за Полісся та за історичні землі".

Бійтеся і чекайте гіршого: вночі хакери атакували урядові сайти 01

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Бійтеся і чекайте гіршого: вночі хакери атакували урядові сайти 02

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Топ коментарі

  • Кардан_вал
    Забзділо мокшанськими онучами... От тільки дивує, що Міністерство цифрової трансформації, яке в рекламі таке круте і моцне, так обіср@лось...
  • Small Jerboa
    ВАУ!
    Неужели диссертация Кивы попала в открытый доступ?!!
    Это же БЕСЧЕЛОВЕЧНО!!!
  • Злий Укр
    Знаючи зевиродків і на кого вони працюють, то думаю що вся інформація зливається і так, а ця хакерська атака тільки легалізація того зливу, щоб відвести підозри від зливачів. Зелені вони не зрадники, вони вороги.
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