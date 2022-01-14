"Бійтеся і чекайте гіршого": вночі хакери атакували урядові сайти

В Україні в ніч з 13 на 14 січня 2022 року вночі відбулася глобальна хакерська атака на сайти уряду.

Офіційна інформація з'явилася на фейсбук-сторінці Міністерства освіти і науки, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з глобальною атакою в ніч з 13 на 14 січня 2022 року офіційний сайт Міністерства освіти і науки тимчасово не працює", - йдеться в повідомленні.

Не працюють також сайти Міністерства закордонних справ, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Кабінету Міністрів.

На стартовій сторінці МЗС є оголошення, написане трьома мовами: українською, російською та польською.

"Українець! Усі ваші особисті дані були завантажені в загальну мережу. Всі дані на комп'ютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення та майбутнє. За Волинь, за ОУН УПА, за Галичину, за Полісся та за історичні землі".

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