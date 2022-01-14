Блінкен обговорив із главами МЗС Чехії та Ісландії агресію Росії, - Держдеп США
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", повідомив Держдеп США.
Згідно з заявою прессекретаря держдепу Неда Прайса, Блінкен у бесіді з Липавським "висловив тверду відданість США незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України через тривалу російську агресію".
"Блінкен поінформував главу МЗС Чехії про зусилля США мирно вирішити конфлікт на сході України", - зазначається у повідомленні.
У заяві за підсумками розмови держсекретаря з главою МЗС Ісландії йдеться, що співрозмовники "обговорили кілька спільних пріоритетних тем, зокрема європейську безпеку на тлі нарощування військової присутності Росії".
Згідно з повідомленням Держдепу, міністри також обговорили підтримку суверенітету України, боротьбу зі змінами клімату, економічні відносини та співробітництво у сфері оборони.