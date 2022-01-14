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В Україні за добу від COVID-19 померли 140 осіб, зафіксовано 10 476 нових випадків зараження, 7 285 осіб одужали

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В Україні за добу від COVID-19 померли 140 осіб, зафіксовано 10 476 нових випадків зараження, 7 285 осіб одужали
За добу 13 січня в Україні зафіксовано 10 476 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померли 140 людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 13 січня в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 140 осіб, зафіксовано 10 476 нових випадків зараження, 7 285 осіб одужали 02 зафіксовано 10 476 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 663, медпрацівників – 241);

В Україні за добу від COVID-19 померли 140 осіб, зафіксовано 10 476 нових випадків зараження, 7 285 осіб одужали 02 92 835 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 32 334 людини, другу дозу – 45 465 людей, додаткову дозу отримала 551 людина, бустерну дозу – 14 485 людей.

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Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 140 осіб, зафіксовано 10 476 нових випадків зараження, 7 285 осіб одужали 02 госпіталізовано – 1 656 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 140 осіб, зафіксовано 10 476 нових випадків зараження, 7 285 осіб одужали 02 летальних випадків – 140;

В Україні за добу від COVID-19 померли 140 осіб, зафіксовано 10 476 нових випадків зараження, 7 285 осіб одужали 02 одужало – 7 285 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 140 осіб, зафіксовано 10 476 нових випадків зараження, 7 285 осіб одужали 02 захворіло – 3 737 510 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 140 осіб, зафіксовано 10 476 нових випадків зараження, 7 285 осіб одужали 02 одужало – 3 545 111 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 140 осіб, зафіксовано 10 476 нових випадків зараження, 7 285 осіб одужали 02 летальних випадків – 98 068;

В Україні за добу від COVID-19 померли 140 осіб, зафіксовано 10 476 нових випадків зараження, 7 285 осіб одужали 02 проведено ПЛР-тестувань – 17 108 685.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 941 502 людини, з них отримали першу дозу – 14 941 500 людей, отримали дві дози – 14 197 703 людини, отримали додаткову дозу – 8 639 людей, бустерну дозу – 70 663 людей. Загалом проведено 29 218 505 щеплень", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 140 осіб, зафіксовано 10 476 нових випадків зараження, 7 285 осіб одужали 10
В Україні за добу від COVID-19 померли 140 осіб, зафіксовано 10 476 нових випадків зараження, 7 285 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 140 осіб, зафіксовано 10 476 нових випадків зараження, 7 285 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 140 осіб, зафіксовано 10 476 нових випадків зараження, 7 285 осіб одужали 13

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • siveryanin
    Піди на базар та купи собі хоча б баранячі мізки.
  • Антип61
    Конспирологи узнают о всех секретах Билла Гейтса, Сороса и рептилоидов с планеты Нубиру даже не слезая с дивана.
  • atv1204 atv
    не надо верить всему, что аферисты - заинтересованные в "пандемии" ворнякают..
    подумайте, что они будут делать, когда "пандемии" не будет? сейчас они получают огромные зарплаты и премии, откаты от вакцинации, наваривают на транспортировке вакцин миллионы, грабя бюджет Украины, предварительно засекретив расходы из бюджета..
    "пандемию" будут нагнетать.. никто из упырей не отдаст такую кормушку..
    народ Украины держат за лохов и скот, которым уготованы вакцины, локдауны и цифровой концлагерь в приложении дия, которое курирует фсб..
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