У Росії оголосили раптову перевірку бойової готовності армії. ВIДЕО
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У Росії проводиться раптова перевірка бойової готовності військ Східного військового округу. Особливу увагу в рамках перевірки бойової готовності в ВВО буде приділено можливості перевезення військ у встановлені терміни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на ТАСС.
У Міноборони РФ заявили, що особливу увагу приділять можливостям транспортної інфраструктури з перевезення військових.
Війська Східного військового округу проведуть бойові стрілянини на віддалених полігонах під час перевірки боєготовності.