П'ять медзакладів почнуть реконструювати та будувати на Черкащині вже цього року, - ОДА

Цього року у п’яти ключових медичних закладах Черкаської області розпочнуться роботи з будівництва, реконструкції та оснащення новою матеріально-технічною базою.

Про це повідомила пресслужба ОДА з посиланням на слова очільника області Олександра Скічка, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, масштабні зміни у медзакладах області відбудуться у рамках програми "Велике будівництво".

"Цей рік на Черкащині буде роком "Великого будівництва" в медичній галузі. У фокусі нашої уваги – п’ять обласних закладів, які надають послуги жителям із усієї області. Обрані нами проєкти втілюватимемо у межах програми Президента "Велике будівництво". Більшість із них масштабні, а тому розраховані на кілька років", - розповів Скічко.

Зокрема, у Черкаській обласній лікарні продовжать розпочаті минулоріч роботи. У закладі вже утеплили два дев’ятиповерхові корпуси, а цього року оновити планується інші будівлі лікарні.

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Також в області створять центр екстреної допомоги та медицини катастроф. Новий центр об’єднає розкидані по місту структурні підрозділи служби екстреної медичної допомоги.

Паралельно розпочнеться будівництво нового корпусу обласної дитячої лікарні, а також оновлення існуючих будівель. Медзаклад буде оснащено сучасним медичним обладнанням.

"Наше завдання – зробити на Черкащині найкращу дитячу обласну лікарню. Усі необхідні послуги сконцентруємо тут", - наголосив Скічко.

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На території обласного кардіоцентру розпочнуть будівництво нового корпусу серцево-судинної хірургії. Розбудова кардіоцентру дозволить збільшити кількість проведених операцій на відкритому серці у 3 рази – до 4,5-5 тис. на рік. Крім того, цей проєкт дозволить на 50% зменшить летальність при інфаркті міокарда.

Іншим проєктом "Великого будівництва" стане зведення бункера для лінійних прискорювачів в обласному онкологічному диспансері.

"Над цим проєктом працюватимемо у два етапи. Спочатку слід побудувати бункер для обладнання. А потім спільно з обласною радою буде обраний один із варіантів, як придбати лінійний прискорювач", - додав голова Черкаської ОДА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з цього року "Велике будівництво" президента Володимира Зеленського розпочне оновлення 48 обласних лікарень, по одній дитячій та одній дорослій лікарні у кожній області.

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