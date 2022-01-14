Хакерська атака на урядові сайти: фахівці вже відновлюють роботу IТ-систем, - МЗС

Сайти низки держорганів України у п'ятницю були виведені з ладу через масовану хакерську атаку. Фахівці вже займаються відновленням роботи ІТ-систем.

Про це повідомив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок масованої хакерської атаки веб-сайти МЗС та низки інших державних органів тимчасово не працюють. Наші спеціалісти вже займаються відновленням роботи ІТ-систем. Перепрошуємо за можливі незручності", - написав він.

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