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Хакерська атака на урядові сайти: фахівці вже відновлюють роботу IТ-систем, - МЗС

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Хакерська атака на урядові сайти: фахівці вже відновлюють роботу IТ-систем, - МЗС
Сайти низки держорганів України у п'ятницю були виведені з ладу через масовану хакерську атаку. Фахівці вже займаються відновленням роботи ІТ-систем.

Про це повідомив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок масованої хакерської атаки веб-сайти МЗС та низки інших державних органів тимчасово не працюють. Наші спеціалісти вже займаються відновленням роботи ІТ-систем. Перепрошуємо за можливі незручності", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Бійтеся і чекайте гіршого": вночі хакери атакували урядові сайти

Хакерська атака на урядові сайти: фахівці вже відновлюють роботу IТ-систем, - МЗС 01

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Какой уряд дырявый, такие и сайты. Дайте Денису Шморгалю дырявую ложку и скумбрию по 8 гривен
  • Палєо Мустьє
    хвалену "Дію" теж наче хакнули.
  • Герхард
    Здрасти!!! Это ж их региональный штаб. Там все главные крысы сейчас сидят.
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