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Україна досягла "значного прогресу" в реформах у сфері оборони, - НАТО

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Україна досягла "значного прогресу" в реформах у сфері оборони, - НАТО
Україна досягла "значного прогресу" у проведенні реформ у сфері оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роберт Бауер.

"Ми також зустрілися з нашими українськими та грузинськими колегами окремо, щоб обговорити ситуацію у сфері безпеки в їхніх країнах і тривалий прогрес у сфері реформ в оборонній галузі", - зазначив він.

Бауер додав, що на думку натовських воєначальників, Україна досягла "значного прогресу" в реформуванні збройних сил, незважаючи на "значні проблеми".

Зокрема, він відзначив успіхи в тому, що стосується українських спецпідрозділів.

"Ми закликаємо їх залишатися прихильними реформам збройних сил, що дасть змогу покращити безпеку та розвиток для всіх українців", - додав він.

Він зазначив, що НАТО, зі свого боку, продовжить надавати підтримку Україні.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Дякую Вам пане президенте Порошенко!
  • Joshua Merlin
    хороша новина... і все це незважаючи на потуги зєлєньського та команди його "кротів" погіршити становище в Україні на новколо неї...
  • Vika Lysenko
    Пётр Алексеевич ,спасибо Вам ! Слава Героям ! зеИУД ВСЕХ МАСТЕЙ ПОД ТРИБУНАЛ ! (Левченко-гогашвилли , д'ерьмак ,Татаров ,портнов ,буданов ……………демченко , ……Какламойшу-МЕГАВОРЮГУ
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