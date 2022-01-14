Україна досягла "значного прогресу" в реформах у сфері оборони, - НАТО
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роберт Бауер.
"Ми також зустрілися з нашими українськими та грузинськими колегами окремо, щоб обговорити ситуацію у сфері безпеки в їхніх країнах і тривалий прогрес у сфері реформ в оборонній галузі", - зазначив він.
Бауер додав, що на думку натовських воєначальників, Україна досягла "значного прогресу" в реформуванні збройних сил, незважаючи на "значні проблеми".
Зокрема, він відзначив успіхи в тому, що стосується українських спецпідрозділів.
"Ми закликаємо їх залишатися прихильними реформам збройних сил, що дасть змогу покращити безпеку та розвиток для всіх українців", - додав він.
Він зазначив, що НАТО, зі свого боку, продовжить надавати підтримку Україні.