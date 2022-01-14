Під час хакерської атаки на урядові сайти витоку персональних даних не було, контент сайтів не змінено, - СБУ

Під час хакерської атаки на урядові сайти, що відбулася в ніч з 13 на 14 січня, витоку персональних даних, за наявною інформацією, не було. Контент сайтів також не було змінено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі СБУ.

"У ніч з 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, МОН та інші. На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру. При цьому контент сайтів не було змінено, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, - не відбулося", - посідомили у відомстві.

Зазначається також, що з метою недопущення поширення атаки на інші ресурси, а також щоб локалізувати технічну проблему, тимчасово призупинено роботу низки інших урядових сайтів.

"Служба безпеки України та Держспецзв'язку спільно з відповідними органами державної влади займається розслідуванням інциденту та збирає цифрові докази. Більшу частину постраждалих державних ресурсів вже відновлено, інші будуть доступні найближчим часом", – зазначили в СБУ.

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Своєю чергою пресслужба Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомила, що мобільний застосунок "Дія" працює у штатному режимі.

Нагадаємо, на сайтах розмістили картинку українською, російською і польською мовами з текстом: "Українець! Всі ваші особисті дані були завантажені в глобальну мережу. Всі дані на компʼютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною бійтеся і чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення і майбутнє. За Волинь, за ОУН УПА, за Галичину, за Полісся і за історичні землі".