Європарламент може застосувати санкції проти суддів, які переслідують Порошенка, - євродепутатка фон Крамон

Репресії проти п'ятого президента та лідера опозиції Петра Порошенка під час ескалації російських військ на кордонах йдуть на користь Путіну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Прямому" заявила депутатка Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель.

"Загалом ми бачимо, що є загроза значного відкочування назад у демократичних стандартах в Україні. Це використання політизованого правосуддя, вибіркового правосуддя проти політичних опонентів, про що ми знаємо з часів Януковича. Я дуже шкодую, що історія повторюється знову, ми повертаємося у домайданні часи і знову бачимо справи проти політичних опонентів. Я б не рекомендувала будь-кому в Україні – чи прокурорам, чи політикам, чи суддям брати участь у цих брудних політичних іграх", - наголосила вона.

За її словами, Ураїна повинна бути об’єднаною, і потрібно намагатися знайти спільну позицію, як протидіяти спільному зовнішньому ворогу, а не боротися з внутрішніми політичними опонентами.

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"Я думаю, що це не дуже розумно – зараз грати на руку Путіну можливим арештом колишнього Президента України", - додала фон Крамон.

"Ми бачили, які саме звинувачення висуваються, вони всі штучні, вигадані і це чітко нагадує мені часи Януковича, коли він посадив до в’язниці Юлію Тимошенко та арештував багатьох інших колишніх політиків. Це дуже схоже", - наголосила євродепутатка.

Коментуючи можливу міжнародну реакцію у разі арешту Порошенка, вона зазначила: "Якщо ви подивитесь на період 2010-2011 років, то причетні судді та політики потрапили під індивідуальні санкції. Звичайно, санкції мають бути уважно вивірені та обрані. Ми не зацікавлені карати непричетних до цих брудних політичних ігор. Але люди, які відверто підтримують такі брудні політичні ігри, звичайно мають понести політичні та економічні наслідки. Ми тут в Європарламенті дуже чітко на цьому наполягаємо. Ми вже звернулися за цільовими санкціями проти російських суддів, які залучені до політичного правосуддя. І, звичайно, ми виступатимемо за такі самі санкції у випадку України. Ми виступатимемо за цільові санкції проти тих осіб, які залучені до цих брудних ігор".

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