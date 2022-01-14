Представник США в ОБСЄ Карпентер про вимоги Росії: "Базові принципи міжнародної системи не підлягають новим переговорам"

Американський дипломат зазначив, що є ряд базових питань, які не підлягають обговоренню.

США готові до розмови з Російська Федерація. Американська сторона готова говорити про вирішення конфліктів, зниження ризиків агресії і підвищення довіри, але не базових принципів міжнародної системи безпеки, повідомляє представництво США при Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Наш підхід - дуже серйозний. Ми сказали, що відкриті до діалогу високого рівня. І продемонстрували це шляхом участі у двосторонніх переговорах зі стратегічної стабільності, в Раді Росія-НАТО, і зараз ми залучені в процес тут, в ОБСЄ", – заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер у відповідь на заяву заступника голови російського МЗС Сергія Рябкова, що нібито США не готові до серйозних переговорів.

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При цьому американський дипломат вказав, що Вашингтон "не збирається вести нові переговори за ключовими принципами" або відмовлятися від основних елементів Гельсінського Заключного акту, Статуту ООН і Паризької Хартії.

"Це - основи і базові принципи міжнародної системи, і вони не підлягають новим переговорам", – підкреслив Карпентер.

Водночас він зазначив, що Вашингтон "буде радий обговорити" з Москвою врегулювання конфліктів, зниження ризиків агресії військової прозорості.

"Якщо вони зацікавлені в тих перерахованих темах, тоді й самі зрозуміють, що ми готові до діалогу", – підсумував американський дипломат.