Нинішня криза з Росією - це вже не тільки про Україну. Під питанням базові принципи міжнародного миру та безпеки, - Блінкен

Демократичні країни повинні рішуче захищати Україну перед російськими погрозами у тому числі через те, що фактично від розв’язання цієї кризи залежить майбутнє міжнародної безпеки.

Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен 13 січня в інтерв’ю на MSNBS, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Держсекретар зазначив, що, можливо, хтось із звичайних американців запитує себе, навіщо Вашингтон приділяє стільки уваги підтримці суверенітету й територіальної цілісності країни, яка знаходиться десь далеко за океаном.

"Чому ми так рішуче виступаємо на захист України перед лицем російської агресії? Ось чому: це значно ширше питання, ніж про Україну. Зараз під питанням базові принципи міжнародного миру та безпеки: що якась країна не може просто взяти і змінити силою кордони іншої, не може диктувати сусіднім державам і їхнім народам, яку політику їм провадити і з ким вступати в альянси; що якась держава не може претендувати на власну "сферу впливу" - це пережиток минулого сторіччя - і вирішувати за своїх сусідів. Якщо залишати такі дії безкарними - це підірве усю міжнародну систему, інші країни почують цей сигнал і почнуть діяти схожим чином. Це шлях до напруги, конфліктів і воєн", - наголосив Блінкен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен запевнив Кулебу в готовності США збільшити оборонну допомогу Україні, - Держдепартамент

Держсекретар також звернув увагу, що дії президента РФ за роки агресії проти України дали фактично протилежний ефект і спровокували те, чому той хотів запобігти.

"Може з чверть населення України підтримувала членство в НАТО. Зараз це близько 60%. Сам Альянс змушений був розмістити більше сил і озброєння ближче до Росії - чого РФ не хотіла - після її агресії проти України. Витрати на оборону НАТО теж зросли… Все, що робив президент Путін, призвело до абсолютно протилежного розвитку подій, ніж той, якого він хоче", - зазначив Блінкен.

Нагадаємо, раніше Блінкен висловив сподівання, що у Кремлі оберуть шлях дипломаті і діалогу.

"Ми готові до цього, але готові і на випадок, якщо станеться інакше", - зазначив він.