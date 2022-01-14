Симптоми "Омікрону" часто схожі на ГРВІ, - Кузін
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив головний санлікар Ігор Кузін.
За його словами, штам "Омікрон" дуже швидко передається, але й дуже швидко згасає.
"Захворювання минає легше, ніж, наприклад, інфікування "Дельтою. Симптоми "Омікрону" трішки відрізняються. Йдеться перш за все про чхання. Воно є найбільш поширеним. Майже 75% людей скаржаться на це. Крім того, загальна втома, головний біль. Температуру фіксують лише у чверті випадків. Втрата смаку і здатності розрізняти запахи - це лише 19% випадків. Тобто більш схоже на протікання ГРВІ", - пояснив Кузін.
Водночас, додав головний санлікар, попри навіть незначні симптоми захвоювання, які схожі до ГРВІ, тест на коронавірус потрібно робити. Адже захворювання "відбувається в період циркуляції СOVID-19".