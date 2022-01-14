Симптоми "Омікрону" часто схожі на ГРВІ, - Кузін

Штам коронавірусу "Омікрон" має трохи інші симптоми, ніж, приміром, "Дельта", які дуже схожі на звичайне ГРВІ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив головний санлікар Ігор Кузін.

За його словами, штам "Омікрон" дуже швидко передається, але й дуже швидко згасає.

"Захворювання минає легше, ніж, наприклад, інфікування "Дельтою. Симптоми "Омікрону" трішки відрізняються. Йдеться перш за все про чхання. Воно є найбільш поширеним. Майже 75% людей скаржаться на це. Крім того, загальна втома, головний біль. Температуру фіксують лише у чверті випадків. Втрата смаку і здатності розрізняти запахи - це лише 19% випадків. Тобто більш схоже на протікання ГРВІ", - пояснив Кузін.

Водночас, додав головний санлікар, попри навіть незначні симптоми захвоювання, які схожі до ГРВІ, тест на коронавірус потрібно робити. Адже захворювання "відбувається в період циркуляції СOVID-19".

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