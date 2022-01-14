США опублікують дані розвідки про плани Росії щодо України, - Салліван
Про це під час брифінгу заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на НВ.
За його словами, може йтися про фабрикацію Москвою підстав, щоб звинуватити Україну в "підготовці неминучої атаки на російські сили на сході України".
Ми бачили цей сценарій у 2014 році. Вони (РФ. — ред.) готують його знову. Адміністрація матиме додаткові деталі щодо того, що ми бачимо в плані створення приводу, якими ми поділимося протягом наступних 24 годин", — зазначив Салліван.
З кінця жовтня Росія стягує війська до українських кордонів. Західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що російське вторгнення в Україну може статися на початку 2022 року, до цього залучать близько 175 тисяч військовослужбовців РФ.
Ситуація біля східного українського кордону викликає занепокоєння серед чиновників США та країн Європи.