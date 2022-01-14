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США опублікують дані розвідки про плани Росії щодо України, - Салліван

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США опублікують дані розвідки про плани Росії щодо України, - Салліван
США протягом 24 годин опублікують дані розвідки про плани Росії щодо України.

Про це під час брифінгу заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на НВ.

За його словами, може йтися про фабрикацію Москвою підстав, щоб звинуватити Україну в "підготовці неминучої атаки на російські сили на сході України".

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Ми бачили цей сценарій у 2014 році. Вони (РФ. — ред.) готують його знову. Адміністрація матиме додаткові деталі щодо того, що ми бачимо в плані створення приводу, якими ми поділимося протягом наступних 24 годин", — зазначив Салліван.

З кінця жовтня Росія стягує війська до українських кордонів. Західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що російське вторгнення в Україну може статися на початку 2022 року, до цього залучать близько 175 тисяч військовослужбовців РФ.

Ситуація біля східного українського кордону викликає занепокоєння серед чиновників США та країн Європи.

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Топ коментарі

  • Дід Трохим
    США публікують дані розвідкипро планиРосії щодо України

    А ЗЄЛЄ пофиг
    Оно ждет не дождется когда ж уже придут "братья" и можно будет наконец заглянуть в глаз убийце хохлов, которые так его раздражают своей мовой, вышыванками, бандерами…

    Ему это все чуждо.
    Оно и хотело бы быть на троне в Украине, но чтоб она была не украинской
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Кацапи деградують в своїх фейках.
    Зєля та атака на справжніх ворогів України несумісні.
  • Gozzalik salonu
    та не, 25 бывших послов и конгресменов ****** ему прописали недавно
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