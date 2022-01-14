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Дві третини військ РФ біля кордонів України перекинуто з інших регіонів Росії, - Пентагон

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Дві третини військ РФ біля кордонів України перекинуто з інших регіонів Росії, - Пентагон
Приблизно дві третини російських військ, які зараз розміщені біля кордонів України, перекинуті з інших регіонів РФ і знаходяться далеко від місць постійної дислокації.

Про це повідомив на брифінгу речник Пентагону генерал Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

На запитання журналіста, чи справді Пентагон спостерігає перекидання російських військ до кордону України зі східних регіонів РФ, Кірбі відповів, що не може стверджувати, що всі ці частини є саме зі східних регіонів, а не з якихось інших.

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Він сказав, що за даними міноборони США лише третину російського військового угруповання біля кордонів України становлять частини, які перебувають у місцях своєї постійної дислокації, а решту дві третини перекинуто з інших військових округів.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Mykola Vynohrad
    бажаю Боже щоб ці расейські військові відморозили собі яйця а краще би вони здохли разом зі своїм фюрером Жуйлом.
  • Vera Loboda
    Мордорські орки крові бажають. Смоли напийтеся, виродки.
  • Степан Ількович
    Та тому, що на роССії вже не вистачає "вітязєй", щоб прикрити голу сраку з усих боків.
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